HTML - верстальщик. Удобно, качественно и выполнено в срок. HTML5, CSS3, БЭМ, начальный уровень JS.

Я не волшебник, я только учусь!

Но уже имею огромное желание выполнить ваш заказ по самому высшему уровню!

Привет! Меня зовут Александра.

Давайте, будем полезны друг другу - вы мне задачу, которая превратится в готовый продукт для моего портфолио, я вам качественно выполненную работу в поставленный срок за меньшие деньги :)

А если возникнут какие-то недочёты после сдачи проекта, готова их доработать!

Мои контакты:

Я имею высшее образование в сфере IT, преподавала оффлайн в школе информатику и программирование.

Сейчас преподаю в онлайн школе курсы компьютерной грамотности и web разработку.

Параллельно учусь на frontend developer в онлайн школе "Itgirlschool".

Умения и навыки: