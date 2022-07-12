HTML - верстальщик. Удобно, качественно и выполнено в срок. HTML5, CSS3, БЭМ, начальный уровень JS.
Я не волшебник, я только учусь!
Но уже имею огромное желание выполнить ваш заказ по самому высшему уровню!
Привет! Меня зовут Александра.
Давайте, будем полезны друг другу - вы мне задачу, которая превратится в готовый продукт для моего портфолио, я вам качественно выполненную работу в поставленный срок за меньшие деньги :)
А если возникнут какие-то недочёты после сдачи проекта, готова их доработать!
Мои контакты:
- instagram: kondrhouse
- telegram: @kondrhouse
- email: [email protected]
- whatsApp: +79049697034
Сейчас преподаю в онлайн школе курсы компьютерной грамотности и web разработку.
Параллельно учусь на frontend developer в онлайн школе "Itgirlschool".
Умения и навыки:
- HTML5 (Семантическая верстка).
- СSS3 (SCSS).
- JavaScript
- FlexBox/ Grid
- Adaptive / Responsive.
HTML-верстка
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$3/час
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