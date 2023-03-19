tarminyanarmine

Frent-End Developer

Здравствуйте, я верстальщица, Front-end разработчица. Знаю HTML, CSS(Flexbox, Grid ) SCSS,Git & Github , jQuery , BOOTSTRAP, JS и OOP.

Навыки:

- Адаптивность и отзывчивость на любых браузерах.

- верстаю макеты с Figma.

- Отлично знаю HTML, CSS ,SCSS , JS.

- В сети 24/7 до завершения работы.

Работая со мной вы получите:

- Гарантию на качественную вёрстку.

- Чистый код в виде архива.

- Бесплатно исправлю все ошибки которые могли возникнуть во время работы.

- Не беру предоплату.