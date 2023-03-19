tarminyanarmine

Армине tarminyanarminetarminyanarmine
46 летАрмения/Ереван
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Frent-End Developer
Здравствуйте, я верстальщица, Front-end разработчица. Знаю HTML, CSS(Flexbox, Grid ) SCSS,Git & Github , jQuery , BOOTSTRAP, JS и OOP.
Навыки:
- Адаптивность и отзывчивость на любых браузерах.
- верстаю макеты с Figma.
- Отлично знаю HTML, CSS ,SCSS , JS.
- В сети 24/7 до завершения работы.
Работая со мной вы получите:
- Гарантию на качественную вёрстку.
- Чистый код в виде архива.
- Бесплатно исправлю все ошибки которые могли возникнуть во время работы.
- Не беру предоплату.