Работа над проектом браузерного дополнения фронт №1

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок492 просмотра

Необходимо создать фронтенд по карте экранов для браузерного дополнения .

Детальное описание после утверждения кандидата !

3 года назад
innova2022
Дмитрий 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DmitryTrofim
Дмитрий 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$200
7 дней
Escrow
Отлично выполнил поставленные задачи. Был всегда на связи, адекватно реагировал на замечания, своевременно вносил правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю за возможность поучаствовать в интересном проекте! Было приятно с Вами поработать.. Обращайтесь еще)

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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3 года назад
DmitryTrofim
Дмитрий 
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