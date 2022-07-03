Необходим специалист по JS для завершения верстки страницы чекаута. Нужно реализовать функционал обновления блоков при изменении данных, добавить всплывающие окна и проанализировать текущий JS код. Работа должна быть полностью завершена без необходимости доработки со стороны программиста.
Интерактивная карта
Сделать редактируемую карту. есть карты с участками в пдф (19 стр). Границы участков отмечены. Нужно сделать так , что бы пользователь смог выделять цветом участки и добавлять комментарии. Что то типа интерактивной карты.
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