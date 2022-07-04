Требуется сверстать страницы сайта согласно предоставленному дизайну в Figma. Особое внимание будет уделено стоимости работы, поэтому приоритет будет отдан исполнителям с более низкими ценами.
Верстка
Макет при переписке.
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