AHSCT — WordPress-сайт для клиники, занимающейся лечением рассеянного склероза.

За 1 неделю я интегрировал готовую вёрстку в WordPress, настроил плагин ACF для удобного редактирования контента и разработал кастомные блоки Gutenberg. Также я настроил формы обратной связи через плагин Contact Form 7, чтобы владелец сайта мог легко управлять заявками. Владелец сайта теперь может с лёгкостью управлять любыми элементами, включая текст, изображения, карты, формы и контактные данные.

Реализованные фичи:

Интеграция с Yoast SEO для улучшения видимости сайта в поисковых системах.

Гибкий блок отзывов пациентов, который можно редактировать и добавлять через админ-панель.

Динамическая карта клиники с настройкой через интерфейс ACF.

Оптимизация скорости загрузки сайта для удобства пользователей.

Результат: проект выполнен за $200, клиент получил полностью управляемый сайт с понятной системой редактирования и инструментами для продвижения в интернете.

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