Lunamag Верстка + Посадка на wp

Lunamg -- блог известной в Германии журнала Lunamag
Общее количество страниц = 7.
Через посредника мне был предоставлен заказ на верстку и перенос сайта на WordPress. Я выполнил все требования проекта, обеспечив нужный результат.
Результат:
Верстка сайта была выполнена с учетом стандартов W3C, доступности (a11y) и кроссбраузерности, что обеспечило его корректную работу на различных устройствах и современных браузерах.
При натяжке сайта на WordPress я настроил кастомный шаблон, интегрировал все элементы дизайна и адаптировал их под систему. Также добавил кастомные поля для удобного управления контентом, настроил динамические блоки для актуальных материалов и реализовал возможность подписки на рассылку, чтобы пользователи могли легко получать обновления.