Lunamag Верстка + Посадка на wp

Добавлена
5 месяцев назад
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Lunamg -- блог известной в Германии журнала Lunamag

Общее количество страниц = 7.

Через посредника мне был предоставлен заказ на верстку и перенос сайта на WordPress. Я выполнил все требования проекта, обеспечив нужный результат.

Результат:

  • Верстка сайта была выполнена с учетом стандартов W3C, доступности (a11y) и кроссбраузерности, что обеспечило его корректную работу на различных устройствах и современных браузерах.

  • При натяжке сайта на WordPress я настроил кастомный шаблон, интегрировал все элементы дизайна и адаптировал их под систему. Также добавил кастомные поля для удобного управления контентом, настроил динамические блоки для актуальных материалов и реализовал возможность подписки на рассылку, чтобы пользователи могли легко получать обновления.

    Ссылка на сайт

    Ссылка на GitHub