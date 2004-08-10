Lunamag Верстка + Посадка на wp

Верстка сайта была выполнена с учетом стандартов W3C, доступности (a11y) и кроссбраузерности, что обеспечило его корректную работу на различных устройствах и современных браузерах.

При натяжке сайта на WordPress я настроил кастомный шаблон, интегрировал все элементы дизайна и адаптировал их под систему. Также добавил кастомные поля для удобного управления контентом, настроил динамические блоки для актуальных материалов и реализовал возможность подписки на рассылку, чтобы пользователи могли легко получать обновления.

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