Искали человека для ведения проекта по крауду достаточно долго и многие не попадали под нужные критерии выбора. Пообщались с Шахзодом, дали пару тестовых заданий, все устроило! Оперативно выполняет поставленные задачи, всегда на связи, очень исполнительный и ответственный человек.