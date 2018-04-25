shahzod418

Шахзод shahzod418

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Предоставляю услуги Контент-Менеджера:

Занимаюсь наполнением интернет магазинов и поиском информации с последующим размещением.

Отзывы заказчиков

zzz1411
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
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Великолепно справился с заданием, все сделал очень тщательно, внимательно и быстро. Рекомендую. Спасибо.
Приятно работать. Поставили задачу грамотно, всё хорошо объяснили. Всегда были на связи. Всем советую, хороший заказчик
Ответный отзыв
zagent
43 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Наполнение интернет-магазина товарами
Opencart
Шахзод с работой справляется на 5 баллов. Задаёт правильные вопросы, проявляет инициативу. Самостоятельно разбирается во всех тонкостях. Работаем! Мои рекомендации.
Всегда на связи, оплачивает работу в срок. Очень рад нашему сотрудничеству!
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laubah
27 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
7 лет назад
Размещение ссылки нашего сервиса на разных ресурсах (Крауд)
Искали человека для ведения проекта по крауду достаточно долго и многие не попадали под нужные критерии выбора. Пообщались с Шахзодом, дали пару тестовых заданий, все устроило! Оперативно выполняет поставленные задачи, всегда на связи, очень исполнительный и ответственный человек.
Очень приятно работать с данный заказчиком.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $100
от 10 дней
нет рейтинга