Предоставляю услуги Контент-Менеджера:
Занимаюсь наполнением интернет магазинов и поиском информации с последующим размещением.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Великолепно справился с заданием, все сделал очень тщательно, внимательно и быстро. Рекомендую. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать. Поставили задачу грамотно, всё хорошо объяснили. Всегда были на связи. Всем советую, хороший заказчик
$10
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Шахзод с работой справляется на 5 баллов. Задаёт правильные вопросы, проявляет инициативу. Самостоятельно разбирается во всех тонкостях. Работаем! Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Всегда на связи, оплачивает работу в срок. Очень рад нашему сотрудничеству!
$100
10 баллов
7 лет назад
Искали человека для ведения проекта по крауду достаточно долго и многие не попадали под нужные критерии выбора. Пообщались с Шахзодом, дали пару тестовых заданий, все устроило! Оперативно выполняет поставленные задачи, всегда на связи, очень исполнительный и ответственный человек.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с данный заказчиком.
Наполнение сайтов
3 отзыва
от $100
от 10 дней
нет рейтинга