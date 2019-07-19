Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png
Активация элементов Tilda
Добрый день!
Нужно настроить элементы для Zero Block:
- подчеркивание ссылок+изменение цвета текста при наведении
- изменение цвета кнопки при нажатии
- настроить простую анимацию последнего блока (последовательное "всплывание" шрифтов)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Http://rm1.bogdanov-associates.com Что я бы хотел: 1. Добавить запрос фамилии после имени и только потом post на форму. 2. Чтобы Вы пояснили, как прикрутить этот функционал к моему существующему сайту, который ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
У вас на входе 5 вордовских файлов (статьи 5-10 тысяч знаков) На выходе должно быть 5 HTML-файлов. Надо: 1. Грамотно сверстать (заголовки H2, H3, абзацы, списки нумерованные и ненумерованные) ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: сверстать 15 страниц с использованием Bootstrap 4 (Less или sass) Верстка адаптивная (ПК, планшет, мобайл, широкоформатные). Верстать – да. Натянуть – нет. Взять готовую верстку ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен ряд правок https://drive.google.com/file/d/1sg0n-pz1fr8rHsLcVIA--w7GEO3dV_r9/view?usp=sharing - сколько будет по стоимости?HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скрины страниц. Верстка адаптивная. Нужно до понедельника. Есть макет в xd.adobe http://prntscr.com/ohc195 http://prntscr.com/ohc1m9 http://prntscr.com/ohc1v6HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Проектная работа на 2-4 недели, удаленно. Нужен специалист, который занимается html/css-верстальщик. Специализация: адаптивная верстка. Проект: есть готовые шаблоны, и их надо сверстать. При отклике прикладывайте свое портфолио и за сколько готовы ...HTML-верстка50 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист по преобразованию файла .docx (Office Open XML) в HTML, совместимый с разметкой хранения Drupal 8. Файл представляет собой руководство пользователя объемом около 1800 страниц. Содержит оглавление, колонтитулы, рисунки, поля. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Суть задачи: 1. Сверстать новые блоки на Главную страницу согласно макету. 2. Нужно заверстать страницу и запилить простенький пошаговый калькулятор на модалках. Логика калькулятора: Есть базовая стоимость ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать лендинг (адаптив), макет находится тут http://download.alesko.eu/divers/quest.jpgСразу пишете сроки сколько будет стоить, работа срочная отдельно напишите сумму для версии на инглише (то есть просто поменять тексты надо будет)HTML-верстка55 заявокЗакрыт6 лет назад