Верстка, 6 страниц. bootstrap / Fenom

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок300 просмотров

Необходимо сверстать 6 страниц сайта adult тематики (18+)

Верстальщик должен быть с опытом верстки PSD bootstrap - Название шаблонизатора Fenom 

Дока по переменным: https://github.com/fenom-template/fenom/tree/master/docs/ru 

Верстка должна быть адаптивной 

Ребята, прошу Вас, не загибайте цены, отпишите пожалуйста стоимость верстки одной страницы и ссылки на ваши работы. 

Примеры макетов скину в лс, по сути то html нужен, а от шаблонизатора переменные. 

Очень важен опыт работы с переменными "шаблонизатора Fenom" ссылку на документалку (я приложил выше).

В верстке html css будут присутствовать переменные. 

BootstrapCSSHTML
6 лет назад
gustavofoerto
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$60
1 день
Escrow
Спасибо за верстку. Все сделано хорошо, еще обращусь!
Все прошло успешно, заказчик всегда не связи, оплата мгновенная, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

yverner
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и интеграция WP

    $75

    Есть демо шаблона, нужно сверстать под WP + внести доработки.  Шапка с выползающим меню https://yadi.sk/i/vQmzQoFWGSk-DQ Ниже будет аналогичная форма https://yadi.sk/i/LBdp2ZRd5ohNAA Контент https://yadi.sk/i/6-wgieUcIqJlEw Блок Лицензии https://yadi.sk/i/m1R-bvyF4XGKYQ Каталог услуг https://yadi.sk/i/S13FdG4Tn2DO4g Подвал https://yadi.sk/i/K0ucIiW-E2IsQw

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Активация элементов Tilda

    Добрый день! Нужно настроить элементы для Zero Block: - подчеркивание ссылок+изменение цвета текста при наведении - изменение цвета кнопки при нажатии - настроить простую анимацию последнего блока (последовательное "всплывание" ...

    Tilda
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Из PSD в HTML

    $20

    Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    $30

    Http://rm1.bogdanov-associates.com Что я бы хотел: 1. Добавить запрос фамилии после имени и только потом post на форму. 2. Чтобы Вы пояснили, как прикрутить этот функционал к моему существующему сайту, который ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • HTML-вёрстка и ручная перелинковка

    У вас на входе 5 вордовских файлов (статьи 5-10 тысяч знаков)  На выходе должно быть 5 HTML-файлов.  Надо:  1. Грамотно сверстать (заголовки H2, H3, абзацы, списки нумерованные и ненумерованные)  ...

    HTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать 15 страниц на Bootstrap 4

    Задача: сверстать 15 страниц с использованием Bootstrap 4 (Less или sass)  Верстка адаптивная (ПК, планшет, мобайл, широкоформатные).  Верстать – да. Натянуть – нет.  Взять готовую верстку ...

    BootstrapCSSSASS
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки верстки

    Нужен ряд правок https://drive.google.com/file/d/1sg0n-pz1fr8rHsLcVIA--w7GEO3dV_r9/view?usp=sharing - сколько будет по стоимости?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать три станицы

    Скрины страниц. Верстка адаптивная. Нужно до понедельника. Есть макет в xd.adobe http://prntscr.com/ohc195 http://prntscr.com/ohc1m9 http://prntscr.com/ohc1v6

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад