Верстка, 6 страниц. bootstrap / Fenom

Необходимо сверстать 6 страниц сайта adult тематики (18+)

Верстальщик должен быть с опытом верстки PSD bootstrap - Название шаблонизатора Fenom

Дока по переменным: https://github.com/fenom-template/fenom/tree/master/docs/ru

Верстка должна быть адаптивной

Ребята, прошу Вас, не загибайте цены, отпишите пожалуйста стоимость верстки одной страницы и ссылки на ваши работы.

Примеры макетов скину в лс, по сути то html нужен, а от шаблонизатора переменные.

Очень важен опыт работы с переменными "шаблонизатора Fenom" ссылку на документалку (я приложил выше).

В верстке html css будут присутствовать переменные.