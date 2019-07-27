Заполнить мобильную версию сайта,сделать правильную переадресацию с мобильных устройств. Добавить другой картинку фон для пользователей iphone/ipad.Подправить css.
Верстка + минимальная доработка дизайна
Внести изменения в существующий дизайн (макеты psd)
Сделать блок промокоды на основе существующего
Убрать / добавить кнопки
Сделать 2 страницы на основе существующей (Убрать / добавить кнопки )
Сделать верстку (десктоп + адаптив)
Требования к верстке (чистый код по w3c), быстрая загрузка по Pagespeed (никакой анимации, меньше JS)
Т.З.Внести изменения в существующий дизайн (макеты psd) в файле
Исходники psd в файле
Оплата только через безопасный платеж
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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