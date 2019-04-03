1. Создание админки для сайта подбора микрокредитов 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Подключения модуля PageSpeed (от гугл) Подробное Т.З в файле Т.З. в файле Обязательные требования Все условия указанные в т.з должны быть выполнены, Срок разработки 10 дней Не исчезать (отчет о ...
- $200Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $500
1. Создание админки 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Простой учет покупок услуг (покупка – отмена) 4. Подключение оплаты через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway – подключение онлайн кассы) 5. Отправка смс – регистрация / ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
1. Создание админки для сайта подбора микрокредитов 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Подключения модуля PageSpeed (от гугл) Подробное Т.З в файле Т.З. в файле Обязательные требования Все условия указанные в т.з должны быть выполнены, Срок разработки 10 дней Не исчезать (отчет о ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $350
1. Создание админки 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Простой учет покупок услуг (покупка – отмена) 4. Подключение оплаты через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway – подключение онлайн кассы) 5. Отправка смс – регистрация / ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $350
1. Создание админки 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Простой учет покупок услуг (покупка – отмена) 4. Подключение оплаты через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway – подключение онлайн кассы) 5. Отправка смс – регистрация / восстановление пароля (через ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $130
Внести изменения в существующий дизайн (макеты psd) Сделать блок промокоды на основе существующего Убрать / добавить кнопки Сделать 2 страницы на основе существующей (Убрать / добавить кнопки ) Сделать верстку (десктоп + адаптив) Требования к верстке (чистый код по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
1. Создание админки 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Простой учет покупок услуг (покупка – отмена) 4. Оплата через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway – подключение онлайн кассы) 5. Отправка смс – регистрация / восстановление пароля 6. Микроразметка страниц ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Задача: создания сайта подбора микрозаймов, банковских кредитов и кредитных карт Дизайн + верстка (десктоп + адаптив) + amp 3 типа страниц, у каждой 2-3 вариации (отсутствие каких либо блоков, кнопок) сайты взятые за основу https://credit-10.com/ru/ - для внутренних страниц https://finance.ua/credits/all ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Задача: редизайн сайта экскурсионного бюро - http://www.rodnieprostori.ru Админка + натяжка верстки простой учет покупок услуг (покупка - отмена) оплата через payanyway (установка модуля / плагина от payanyway) Отправка смс - регистрация / восстановление пароля (через сервис sms.ru) Микроразметка ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Задача: редизайн сайта экскурсионного бюро - http://www.rodnieprostori.ru Дизайн + верстка Десктопная версия - адаптивная, быстрые страницы для яндекса и amp для гугл (7 типов страниц) (+ 5 всплывающих окон) Нужно - дизайн плюс верстка, всех страниц и элементов подробное тз https://docs.google.com/document/d/1GtJKau4P7mRK1wMCIpIikCFo1saknJUjUyeRG3Ki0SI/edit?usp=sharingДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Задача: редизайн главной страницы кэшбэк сервиса Дизайн Десктопная версия - адаптивная Макеты и примеры в файле (см файл - гугл док - https://docs.google.com/document/d/1NgGdPNWWBbIcozOYmFcjzZz29xfOcxWsIvth3u17bJY/edit?usp=sharing)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад