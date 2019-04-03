1. Создание админки для сайта подбора микрокредитов 2. Натяжка (существующей) верстки 3. Подключения модуля PageSpeed (от гугл) Подробное Т.З в файле Т.З. в файле Обязательные требования Все условия указанные в т.з должны быть выполнены, Срок разработки 10 дней Не исчезать (отчет о ...