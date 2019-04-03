xmxcrew

Сергей Голубенко xmxcrew

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
4 года назад
Верстка + минимальная доработка дизайна
Все прошло успешно, оплата мгновенная, всегда на связи, однозначно рекомендую!
Код чистый, правки внесены оперативно, рекомендую.
Ответный отзыв
a_lebed
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Редизайн главной страницы кэшбэк сервиса
Самое главное всегда на связи. А это очень важно. Оплата сразу после выполнения договоренностей. Сотрудничеством доволен, спасибо.
Работы выполнена и качественно, правки сделаны быстро, рекомендую.
Ответный отзыв