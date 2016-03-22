Контент-менеджер. Опубликовать статьи на wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки238 просмотров

Опубликовать и оформить готовые статьи на сайте. (Оплата 30р за 1 статью.)

От исполнителя требуются:

1) Опыт работы с админкой WordPress.

2) Базовые знания оформления в HTML коде.

3) Базовое использование PhotoShop.

Общие требования к исполнителю:

1) Ответственность.

2) Не пропадать в неизвестном направлении.

Внимание! Сразу присылайте примеры Ваших работ. Ссылки на конкретные статьи.

HTMLWordPress
9 лет назад
improve
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров