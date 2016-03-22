Уважаемые специалисты. Нужно честно и качественно выполнить сбор данных по меню сайтов-пиццерий города Краснодара. Сделал бы и сам, нет свободного времени. Работа на внимательность . Буду делать выборочную проверку. Формат ...
Контент-менеджер. Опубликовать статьи на wordpress
Опубликовать и оформить готовые статьи на сайте. (Оплата 30р за 1 статью.)
От исполнителя требуются:
1) Опыт работы с админкой WordPress.
2) Базовые знания оформления в HTML коде.
3) Базовое использование PhotoShop.
Общие требования к исполнителю:
1) Ответственность.
2) Не пропадать в неизвестном направлении.
Внимание! Сразу присылайте примеры Ваших работ. Ссылки на конкретные статьи.
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