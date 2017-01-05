dimavu

Дмитрий Ушаков dimavu

 
50 летРоссия/Ижевск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Адаптивная, валидная, кроссбраузерная вёрстка

Мои работы:

http://igra18.ru/reklama/index.php - верстка страницы, эффекты, адаптация

http://iekigra.ru/ - верстка нескольких страниц

http://igra18.ru/portfolio1/index.html - верстка главной страницы

Выгоды для Заказчиков:

1. Скидка 10% на следующие заказы.

1. Вёрстка на HTML5 и CSS3, без ошибок и для всех современных браузеров.

2. Адаптивная вёрстка страниц.

3. Визуальные эффекты на CSS3 и JavaScript.

3. Скидка 10% за срыв сроков исполнения заказа.

4. Гарантия 2 недели, бесплатно устраняю ошибки кода в течении гарантии.

Я работаю по предоплате 50% – для новых клиентов, для старых клиентов – 30%.

Способы оплаты – Webmoney, ЯндексДеньги, пластиковая карта.

JavascriptHTMLВерстка главной страницы

  • Написать текст для видео

    Написать текст и яркий заголовок для видеоролика [url=https://www.youtube.com/watch?v=9u3kZRoOuXs]www.youtube.com/watch?v=9...[/url], размер текста до 1000 символов, аудитория женская, поэтому предпочтение для женщин-исполнительниц. Называйте свои цены. Текст для статьи с этим видеороликом, типа "Привет, как дела? Я тут в горшок ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать пагинацию произвольных записей в Wordpress

    Доработать пагинацию произвольных записей. Созданы произвольные записи Прогнозы, для них созданы таксономии Виды спорта. По видам спорта пагинация работает, по Прогнозам нет. Код создания записей приложен. Называйте свою цену, сроки. От вас нужен рабочий вариант.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен копирайтер на сайт по дверным замкам

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Предлагаю вам работу по рерайту статей на сайт по дверным замкам. [list=1][*]Объём: в среднем 6000-7000 символов без пробелов, по 1 статье в день. [*]Стоимость: 40 руб. за 1000 знаков. Оплачиваю качественную работу, ...

    Статьи для сайта
    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад