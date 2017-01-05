Написать текст и яркий заголовок для видеоролика [url=https://www.youtube.com/watch?v=9u3kZRoOuXs]www.youtube.com/watch?v=9...[/url], размер текста до 1000 символов, аудитория женская, поэтому предпочтение для женщин-исполнительниц. Называйте свои цены. Текст для статьи с этим видеороликом, типа "Привет, как дела? Я тут в горшок ...