Редактирую фотографии любой сложности
Создание баннеров, логотипов,NFT коллекция, Ретушь фото,Восстановление старых фото
Колажи,Удаление -отрисовка объектов, Пакетная обработка фото, Объекты
для сайта- шапки, Работа с Соц-сетями- видение страницы, Цвето-корекция,
Помощь в продвижении ресурса.
Любые пожелания)
Портфолио
- Нью йорк116 просмотров
- Создать атмосферу драматизма на фото113 просмотров
- Карандаш119 просмотров
- Композиция115 просмотров
- Фотоманипуляция127 просмотров
- Коллаж "Схватка"316 просмотров
- Создание коллажа134 просмотра
- Эффект двойной экспозиции191 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Всё отлично, спасибо! Профессиональная работа!
Ответный отзыв
Молодец!)