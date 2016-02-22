feshoon

Андрей Ларин feshoon

 
43 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Редактирую фотографии любой сложности

Создание баннеров, логотипов,NFT коллекция, Ретушь фото,Восстановление старых фото

Колажи,Удаление -отрисовка объектов, Пакетная обработка фото, Объекты

для сайта- шапки, Работа с Соц-сетями- видение страницы, Цвето-корекция,

Помощь в продвижении ресурса.

Любые пожелания)

NFTРетушь фото
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Отзывы заказчиков
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Вырезать и почистить картинку ювелирного украшения
Всё отлично, спасибо! Профессиональная работа!
Молодец!)
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