Каждый день совершенствовать поступки, дела, мысли.

Здравствуйте. Меня зовут Марина, мне 23 года и я новичок в сфере фриланса с большим стремлением работать и развиваться.

Расскажу немного о себе:

Учусь на менеджменте организации, веду свой блог и очень много читаю современную, профильную и классическую литературу.

Могу писать практически обо всем, т.к. быстро нахожу информацию в Интернете и вникаю в нее. Не считаю проблемой, если тема мне незнакома. Естественно, могу выделить несколько более интересных для меня тем: кинематограф, современная литература, туризм и путешествия, флористика и комнатные растения, этника и эзотерика, психология, блоггинг, интересные люди, природа и многое другое.

В текстах люблю эстетику, четкость, грамотность и информативность - ни за что не отступлюсь от данных канонов.

Работать копирайтером хотела уже очень давно, когда еще училась в школе, но тогда не хватало ни знаний, ни амбиций, ни веры. Сейчас, выудив из Интернета множество информации по этой теме, прочитав литературу по данной теме, поняла, что готова покорять просторы Сети и развиваться в написании годных и качественных текстов. Очень вдохновлена пониманием того, что дает мне данная работа.