Каждый день совершенствовать поступки, дела, мысли.
Здравствуйте. Меня зовут Марина, мне 23 года и я новичок в сфере фриланса с большим стремлением работать и развиваться.
Расскажу немного о себе:
- Учусь на менеджменте организации, веду свой блог и очень много читаю современную, профильную и классическую литературу.
- Могу писать практически обо всем, т.к. быстро нахожу информацию в Интернете и вникаю в нее. Не считаю проблемой, если тема мне незнакома. Естественно, могу выделить несколько более интересных для меня тем: кинематограф, современная литература, туризм и путешествия, флористика и комнатные растения, этника и эзотерика, психология, блоггинг, интересные люди, природа и многое другое.
- В текстах люблю эстетику, четкость, грамотность и информативность - ни за что не отступлюсь от данных канонов.
- Работать копирайтером хотела уже очень давно, когда еще училась в школе, но тогда не хватало ни знаний, ни амбиций, ни веры. Сейчас, выудив из Интернета множество информации по этой теме, прочитав литературу по данной теме, поняла, что готова покорять просторы Сети и развиваться в написании годных и качественных текстов. Очень вдохновлена пониманием того, что дает мне данная работа.
- Из личных качеств - это всеми любимая пунктуальность, честность, ответственность, постоянное стремление к саморазвитию (куда без этого в современном мире?), упорство, врожденная грамотность и, конечно же, любовь к слову.
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Портфолио
- Как раскрутить свой веб-сайт.111 просмотров
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Отзывы заказчиков
$53
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
6 лет назад
Марина выполнила заказ качественно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали с заказчиком. Всё понятно и в срок.
$20
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$1
10 баллов
6 лет назад
Хороший копирайтер по привлекательной цене. Придерживается ТЗ. Встречаются небольшие замечания по тексту, но она их оперативно устраняет. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Оплата вовремя, четские тз. Сотрудничать легко. Советую как заказчика.
$7
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую исполнителя. Статья написана на отлично. Сроки соблюдены. Погрешности исправлены быстро.
Ответный отзыв
Приятно работать с данным заказчиком. Быстро все проверили, задачу объяснили доступно, моментально оплатили. Рекомендую.