mora_sky

Марина mora_sky

 
30 летРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Каждый день совершенствовать поступки, дела, мысли.

Здравствуйте. Меня зовут Марина, мне 23 года и я новичок в сфере фриланса с большим стремлением работать и развиваться.

Расскажу немного о себе:

  • Учусь на менеджменте организации, веду свой блог и очень много читаю современную, профильную и классическую литературу.
  • Могу писать практически обо всем, т.к. быстро нахожу информацию в Интернете и вникаю в нее. Не считаю проблемой, если тема мне незнакома. Естественно, могу выделить несколько более интересных для меня тем: кинематограф, современная литература, туризм и путешествия, флористика и комнатные растения, этника и эзотерика, психология, блоггинг, интересные люди, природа и многое другое.
  • В текстах люблю эстетику, четкость, грамотность и информативность - ни за что не отступлюсь от данных канонов.
  • Работать копирайтером хотела уже очень давно, когда еще училась в школе, но тогда не хватало ни знаний, ни амбиций, ни веры. Сейчас, выудив из Интернета множество информации по этой теме, прочитав литературу по данной теме, поняла, что готова покорять просторы Сети и развиваться в написании годных и качественных текстов. Очень вдохновлена пониманием того, что дает мне данная работа.
  • Из личных качеств - это всеми любимая пунктуальность, честность, ответственность, постоянное стремление к саморазвитию (куда без этого в современном мире?), упорство, врожденная грамотность и, конечно же, любовь к слову.
P.S. Нарабатываю портфолио, а поэтому в моих интересах писать красиво, информативно и с душой. 
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$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
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Портфолио
Отзывы заказчиков
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$53
10 баллов
6 лет назад
Написать тексты для категорий этнического интернет-магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mrs_k
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Корректура сайта
Марина выполнила заказ качественно и в срок. Рекомендую!
Отлично поработали с заказчиком. Всё понятно и в срок.
Ответный отзыв
deorro
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нужны статьи по бизнес-тематике
Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
nanankakos
Никита 
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужен копирайтер в тематике собак
Хороший копирайтер по привлекательной цене. Придерживается ТЗ. Встречаются небольшие замечания по тексту, но она их оперативно устраняет. Рекомендую к работе.
Оплата вовремя, четские тз. Сотрудничать легко. Советую как заказчика.
Ответный отзыв
lekanova
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Написать статью на женский блог
Рекомендую исполнителя. Статья написана на отлично. Сроки соблюдены. Погрешности исправлены быстро.
Приятно работать с данным заказчиком. Быстро все проверили, задачу объяснили доступно, моментально оплатили. Рекомендую.
Ответный отзыв