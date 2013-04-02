рерайт, копирайт высокого качества по приемлемым ценам

Резюме, как у всех нормальных, обыкновенных людей: сначала – школа с золотой медалью, далее – университет с красным дипломом по специальности «Экономист, менеджер организаций». В настоящее время – любящая мама и заботливая жена, мечтающая воплотить в реальность свою школьную идею стать журналистом. Безусловно, экономику очень люблю, но внутри меня спрятан нераскрытый автор, который грезит вырваться на свободу.

По волнам фриланса плаваю уже свыше 5-ти лет, и этого времени было предостаточно, чтобы набить немало шишек и получить драгоценный опыт. Тот опыт, о котором в книгах не напишут...

С компьютером мы на «Ты», а орфография, пунктуация и стилистика постепенно становятся моими верными подругами. Постоянно работаю над оттачиванием собственного стиля.

Как и другие мамочки в декрете, желаю обрести неиссякаемый источник финансовой прибыли, путем приложения максимальных усилий. Мечтаю, что когда-то копирайтерство станет моей постоянной и основной деятельностью. Ведь вместе со словами на бумагу изливается частичка меня самой.

В мире фриланса объективно отношусь к себе, как к новичку, но стремлюсь получить высокое звание «гуру журналистики». Выполняю различные виды работ, но предпочтение отдаю копирайтингу и рерайтингу. Надеюсь, я стала вам хоть немножко ближе. Обращайтесь, буду рада сотрудничать!