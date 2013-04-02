Natalunya

Наталия Natalunya

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
рерайт, копирайт высокого качества по приемлемым ценам

Резюме, как у всех нормальных, обыкновенных людей: сначала – школа с золотой медалью, далее – университет с красным дипломом по специальности «Экономист, менеджер организаций». В настоящее время – любящая мама и заботливая жена, мечтающая воплотить в реальность свою школьную идею стать журналистом. Безусловно, экономику очень люблю, но внутри меня спрятан нераскрытый автор, который грезит вырваться на свободу.

По волнам фриланса плаваю уже свыше 5-ти лет,  и этого времени было предостаточно, чтобы набить немало шишек и получить драгоценный опыт. Тот опыт, о котором в книгах не напишут...

С компьютером мы на «Ты», а орфография, пунктуация и стилистика постепенно становятся моими верными подругами. Постоянно работаю над оттачиванием собственного стиля.

Как и другие мамочки в декрете, желаю обрести неиссякаемый источник финансовой прибыли, путем приложения максимальных усилий. Мечтаю, что когда-то копирайтерство станет моей постоянной и основной деятельностью. Ведь вместе со словами на бумагу изливается частичка меня самой.

В мире фриланса объективно отношусь к себе, как к новичку, но стремлюсь получить высокое звание «гуру журналистики». Выполняю различные виды работ, но предпочтение отдаю копирайтингу и рерайтингу. Надеюсь, я стала вам хоть немножко ближе. Обращайтесь, буду рада сотрудничать!

Отзывы заказчиков

tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Статьи на строительную тематику
Талантливый и ответственный исполнитель, чувствуется что человек любит свою профессию. Рекомендую к сотрудничеству.
Работать с заказчиком очень понравилось. Это человек, который четко ставит цели и знает, какой должен быть конечный результат!
Ответный отзыв
aiah
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$5
10 баллов
12 лет назад
Ищу рерайтеров на постоянную работу.
Наталия прекрасно справилась с поставленной задачей. Рерайт сделан качественный, с высокой уникальностью и отсутствием грамматических ошибок и непонятных оборотов. Стилистически также тексты составлены правильно. Всем рекомендую этого автора.
Работать с Оксаной понравилось, человек знающий и понимающий. Неоднократно входила в положение и шла на встречу!
Ответный отзыв