Строительная тематика
Имею богатый опыт в строительстве. Увлекаюсь гуманитарными науками.
Пишу практически на любые темы. Знаком с HTML. Предпочитаемая тематика - строительство. Больше интересуют долгосрочные проекты.
Примечание к портфолио. В статьях портфолио есть ряды непонятных цифр - это таблицы, которые здесь отображаются таким образом. Кроме того, в статьях не отображаются фотографии.
Портфолио
- Как в ванной положить плитку185 просмотров
- Балкон своими руками173 просмотра
- Двенадцать видов обоев151 просмотр
- Замыкание на корпус141 просмотр
- Ремонт вентильного смесителя в ванной151 просмотр
- Алюминиевый профиль на балконе128 просмотров
- Укладка кафеля в ванной123 просмотра
- Утепление деревянных стен136 просмотров
- Сверление бетона142 просмотра
- Ремонт кран буксы своими руками166 просмотров
- Разводка труб в ванной155 просмотров
- Прогрев бетона сварочным аппаратом158 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отлично! 1. Сроки 10 из 10. Из 5 человек быстрее всех прислал работу. 2. Оформление текста 10 из 10. Грамотно оформил работу. 3. Качество 10 из 10. 4. Ну и по цене супер! В общем 10 из 10.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую всем авторам.
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
#1007
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
#4108