Строительная тематика

Имею богатый опыт в строительстве. Увлекаюсь гуманитарными науками.

Пишу практически на любые темы. Знаком с HTML. Предпочитаемая тематика - строительство. Больше интересуют долгосрочные проекты.

Примечание к портфолио. В статьях портфолио есть ряды непонятных цифр - это таблицы, которые здесь отображаются таким образом. Кроме того, в статьях не отображаются фотографии.