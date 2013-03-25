slavagod

Вячеслав Годняк slavagod

 
61 годУкраина/Котовск
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Строительная тематика

Имею богатый опыт в строительстве. Увлекаюсь гуманитарными науками.

Пишу практически на любые темы. Знаком с HTML. Предпочитаемая тематика - строительство. Больше интересуют долгосрочные проекты.

Примечание к портфолио. В статьях портфолио есть ряды непонятных цифр - это таблицы, которые здесь отображаются таким образом. Кроме того, в статьях не отображаются фотографии.

HTML
Портфолио
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Отзывы заказчиков
tyabin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Статьи на строительную тематику
Отлично! 1. Сроки 10 из 10. Из 5 человек быстрее всех прислал работу. 2. Оформление текста 10 из 10. Грамотно оформил работу. 3. Качество 10 из 10. 4. Ну и по цене супер! В общем 10 из 10.
Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую всем авторам.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
#1007
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
#4108