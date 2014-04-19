Требуется контент-менеджер (рерайтер)

Необходимо несколько текстов объемом каждый 2500-3000 символов. Расписать основные направления - Дизайн Сайтов, Продвижение сайтов, Фирменный стиль, Презентации. (текст по направлению Создание сайтов уже написан, может быть в будущем придется доработать). Важна абсолютная уникальность текста (не рерайт). Без ...
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Здравствуйте!
На постоянную работу требуется контент-менеджер для наполнения сайта статьями. Тематика статей: модные показы, модные тенденции, одежда, шопинг, скидки и так далее. Ваша задача искать интересные свежие статьи на страницах популярных интернет-журналов, делать рерайт статей и опубликовывать их на сайт вместе с изображениями и фотографиями, которые были в первоисточнике статьи. Размер каждой статьи должен быть около 1500–2000 символов без пробелов (но не менее 1500 символов).
Оплата 70 рублей за статью. Выплаты будут производиться каждый понедельник на Ваш webmoney кошелек. Работать нужно 6 дней в неделю, выходной можете брать в любой день, но если есть желание, можно работать и по 7 дней в неделю (не менее шести). Работать можно в любое удобное для Вас время.
Обязательные требования:
1. Шесть дней в неделю публиковать по 10 статей в день.
2. Уникальность каждой статьи не менее 90%.
3. Базовые знания Photoshop или какого-либо другого графического редактора, чтобы не возникало проблем с корректировкой или изменением размера изображения, если это потребуется.
4. Ответственный подход к работе. Некачественные, неуникальные статьи и статьи с грамматическими или пунктуационными ошибками оплачиваться не будут. При ответственном отношении к работе, Вам будет обеспечено долгосрочное сотрудничество.
Если Вас заинтересовала данная вакансия, Вам необходимо сделать рерайт тестовой статьи, и отправить мне готовый вариант через личные сообщения. Ссылка на статью находится в текстовом файле во вложении.
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