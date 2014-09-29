Написание статей

$100
КопирайтингЗавершен1 заявка95 просмотров
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Необходимо написать 15 статей по 2000 знаков с ключами (выкуп дорого, выгодный выкуп, выгодный трейд ин, выгодный trade in, выкуп автомобилей в Москве, авто выкуп, выкуп автомобилей, выкуп авто срочно, срочный выкуп авто в Москве)

В каждую статью закинуть из списка марки авто (тойота, лексус, инфинити,ниссан,порше,БМВ, акура, мазда, , фольксваген, Toyota, lexus, infiniti, Porsche, nissan, BMW, Acura, Mazda, Volkswagen)

Отразить в статьях что гораздо выгоднее воспользоваться услугами выкупа чем трейд ин у официальных дилеров.

Написание статей
10 лет назад
asids
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
18 часов назад
10 лет назад
$75
3 дня
Лера, благодарю ! Всё как обычно на высшем уровне !
Спасибо за приятное сотрудничество.
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