Рерайт и сиходником

На данный момент есть статьи, которые нужно срочно написать. Очень желательно сегодня. Источники я предоставлю. В общей сложности нужно написать 10 статей (не сео, обычный рерайт) Кто сегодня свободен, оставляйте, пожалуйста, свои скайпы.