Рерайт и сиходником

Необходимы статьи об алиментных выплатах (алименты на детей, супругов, других родственников, оформление, размер, способы уплаты, задолженность, ответственность за неуплату и т.д. и т.п.) в России. Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно ...
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Нужен рерайт текста, объем - больше 5000. Тема - оружие. Исходник предоставляю. Срок - сегодня-завтра.
Оплата 35/1000
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