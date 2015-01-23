Рерайт текстов

В чем состоит задание: Размещение ответов (постов) на форумах (со ссылкой) Требования к контенту и уникальности: Целью служит повышения трастовости целевых сайтов размещением живых постов на тематических ветках форумов по интересующей нас тематике. В таких постах планируется ...