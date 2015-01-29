Нужны статьи на русским и английском

КопирайтингЗавершен18 заявок284 просмотра
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Для сайта нужно написать статьи на русском и перевести их на английский язык.

Более подробно выбранному исполнителю.

9 лет назад
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Luckybob
Антон 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Все как всегда - на высшем уровне!!! Спасибо!
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