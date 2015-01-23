Необходимы статьи об алиментных выплатах (алименты на детей, супругов, других родственников, оформление, размер, способы уплаты, задолженность, ответственность за неуплату и т.д. и т.п.) в России. Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно ...
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Необходимо обновить тексты на сайте. Га главной странице и категориях. Статьи о матрасах. Приблизительно 30тыс знаков. Может больше.
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