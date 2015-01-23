20 статей для сайта по кондиционерам.

Добрый вечер. Требуется сделать рерайт 20 статей для интернет-магазина кондиционеров под каждый бренд кондиционера. Каждая статья по 1000 знаков +- 10%.

Исходные статьи есть в каталогах PDF. От вас прошу написать сроки и цену за все 20 статей.