Нужен рерайт

КопирайтингЗавершен46 заявок705 просмотров
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На данный момент есть статьи, которые нужно срочно написать. Очень желательно сегодня.

Источники я предоставлю.

В общей сложности нужно написать 10 статей (не сео, обычный рерайт)

Кто сегодня свободен, оставляйте, пожалуйста, свои скайпы.

9 лет назад
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Schastje
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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