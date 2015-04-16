Нужен рерайт

На данный момент есть статьи, которые нужно срочно написать. Очень желательно сегодня.

Источники я предоставлю.

В общей сложности нужно написать 10 статей (не сео, обычный рерайт)

Кто сегодня свободен, оставляйте, пожалуйста, свои скайпы.