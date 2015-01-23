Статьи об алиментных выплатах в РФ

Необходимы статьи об алиментных выплатах (алименты на детей, супругов, других родственников, оформление, размер, способы уплаты, задолженность, ответственность за неуплату и т.д. и т.п.) в России.

Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно для неподготовленного человека.

Пример требований к написанию текстов и технического задания (ТЗ) находится в приложенном файле (это только пример, его выполнять НЕ нужно).

Оплата: базовая — 45 руб. за 1000 символов без пробелов (WebMoney), при продолжении сотрудничества возможно повышение.

Схема работы: Вам будет выслано задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.