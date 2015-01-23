Статьи об алиментных выплатах в РФ

Нужно отрерайтить: http://ufes.org.ua/blog/144 http://ufes.org.ua/blog/148 http://ufes.org.ua/blog/139 Кейворды там по тексту очевидны, их оставляем. Уникальность 98% по адверго.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы статьи об алиментных выплатах (алименты на детей, супругов, других родственников, оформление, размер, способы уплаты, задолженность, ответственность за неуплату и т.д. и т.п.) в России.
Требования к исполнителю: необходимо разбираться в теме, писать доходчиво и понятно для неподготовленного человека.
Пример требований к написанию текстов и технического задания (ТЗ) находится в приложенном файле (это только пример, его выполнять НЕ нужно).
Оплата: базовая — 45 руб. за 1000 символов без пробелов (WebMoney), при продолжении сотрудничества возможно повышение.
Схема работы: Вам будет выслано задание, после выполнения, проверки и согласования которого оно будет оплачено и принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
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