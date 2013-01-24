Сайт: nebula.ru Что бы мы хотели: 1 новость в 1-2 дня по согласованным с главным редактором заранее темам. Новости берутся с ряда зарубежных сайтов, например, отсюда: http://alert.psychiatricnews.org/ Потом переводятся гуглом, если, например, редактор не владеет иностранным языком, ...
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Нужны статьи на тему Государственное управление в России и зарубежом. Срок: 1 час. Если не пришла работа от вас, то даю следующему. Интересуют объём статьи 8000-10000 симвлов без пробелов. Темы даю я сам. Уникальный текст. С вас опыт и цена.
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