Редактор медицинских новостей на сайт - регулярно

$50
КопирайтингЗакрыт10 заявок406 просмотров
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Сайт: nebula.ru

Что бы мы хотели: 1 новость в 1-2 дня по согласованным с главным редактором заранее темам. Новости берутся с ряда зарубежных сайтов, например, отсюда: http://alert.psychiatricnews.org/

Потом переводятся гуглом, если, например, редактор не владеет иностранным языком, а затем пишутся заново на основе переведенного материала.

Нам нужно, чтобы редактор предлагал к публикации 2-4 новости (можно заранее, на пару-тройку дней вперед), присылая мне заголовки новостей, которые кажутся главреду интересными. Главред отсматривает предложенные заголовки и выбирает то, что должно быть опубликовано. Далее редактор новость пишет, размещает на сайте, не забывая определить раздел, добавить метки и ключевые слова, мета-описание в админке wordpress.

Размер - от 800 до 1200 зн. без пробелов. Оплачиватеся только согласованная и опубликованная новость - 50 р. за штуку.

Обязательные требования - ссылка в конце на источник, анонс в одно предложение.

В общем, работы не много, зато процесс - регулярный.

Есть также потребность в наисании интересных статей на тему "наркология".

11 лет назад
monono
Игорь 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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