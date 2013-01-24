Исполнитель для написания текстов для сайтов

Здравствуйте! Нужен копирайтер/рерайтер писать новости для авто-сайта объемом 800-1500 символов. В среднем 1000. Плачу 50р за статью. По началу нагрузка будет 3 статьи в неделю. Потом возможно увеличение и добавление новых порталов. Ваши предложения пишите только в проект.