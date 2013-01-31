Текст для буклета

$50
КопирайтингЗавершен16 заявок258 просмотров
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Тема: предоставление услуг по проектированию и монтажу инженерных сетей.

11 лет назад
girsa
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$17
1 день
В очередной раз убедился в профессионализме Елены. Выдает конечный результат всегда вовремя и на высоком уровне качества. Сочетает в себе такие качества, как креативность и стиль, при этом не забывая о технической стороне прорабатываемой темы. Всем рекомендуем этого специалиста.
Один из лучших заказчиков, среди всех, с кем мне доводилось работать! Очень приятный в общении, добросовестный, доброжелательный. Это уже не первый проект, в рамках которого, Константин проявил порядочным и щедрым на вознаграждение заказчиком! Огромное Вам спасибо! Искренне желаю Вам успехов во всех ваших начинаниях!
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