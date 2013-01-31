Текст для буклета

Один из лучших заказчиков, среди всех, с кем мне доводилось работать! Очень приятный в общении, добросовестный, доброжелательный. Это уже не первый проект, в рамках которого, Константин проявил порядочным и щедрым на вознаграждение заказчиком! Огромное Вам спасибо! Искренне желаю Вам успехов во всех ваших начинаниях!