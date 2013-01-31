Текст для буклета

Здравствуйте! Нужен копирайтер/рерайтер писать новости для авто-сайта объемом 800-1500 символов. В среднем 1000. Плачу 50р за статью. По началу нагрузка будет 3 статьи в неделю. Потом возможно увеличение и добавление новых порталов. Ваши предложения пишите только в проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать текст для двухстороннего флаера.
Тема: предоставление услуг по проектированию и монтажу инженерных сетей.
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