Специалист для скрытого продвижения мини-отеля

Необходимо скрытое продвижение отеля на сайтах-каталогах об отелях и других видах информации. Интересно добавление отеля в различные справочники. Нужен любой метод продвижения отеля онлайн. Готовы оговорить с этим человеком условия сотрудничества на постоянной основе (например, ежемесячный гонорар – 5000 руб, включено 100 постов на форумах/каталогах/службах бронирования, 10 добавлений на новые ресурсы и т.д.). Предлагайте варианты.