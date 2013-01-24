Необходимо создание текста - для сайта

Здравствуйте, для сайта favorit38.ru на главную страничку нужно написать рекламную статью, заточенную под seo. Жду ваших предложений. С уважением, Анатолий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо создание текста ( русский язык) - для сайта.
Тематика :деловые услуги на территории Греции, Кипра, других европейских стран. Развитие бизнеса, маркетинговые услуги.
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