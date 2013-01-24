Необходимо создание текста - для сайта

КопирайтингЗакрыт23 заявки298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо создание текста ( русский язык) - для сайта.

Тематика :деловые услуги на территории Греции, Кипра, других европейских стран. Развитие бизнеса, маркетинговые услуги.

11 лет назад
BSPM
45 летКипр
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Специалист для скрытого продвижения мини-отеля

    Необходимо скрытое продвижение отеля на сайтах-каталогах об отелях и других видах информации. Интересно добавление отеля в различные справочники. Нужен любой метод продвижения отеля онлайн. Готовы оговорить с этим человеком условия сотрудничества на постоянной основе (например, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Текст для буклета

    $50

    Написать текст для двухстороннего флаера. Тема: предоставление услуг по проектированию и монтажу инженерных сетей.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер/рерайтер на автосайт

    Здравствуйте! Нужен копирайтер/рерайтер писать новости для авто-сайта объемом 800-1500 символов. В среднем 1000. Плачу 50р за статью. По началу нагрузка будет 3 статьи в неделю. Потом возможно увеличение и добавление новых порталов. Ваши предложения пишите только в проект.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты

    Тематика - медицина . Примеры можно посмотреть на нашем сайте www.med-nsk.ru Возможно дальнейшее сотрудничество. Оставляйте свои цена (за 1000 символов) и свой скайп.

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад