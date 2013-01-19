Необходима корректировка фирменных бланков, у компании заработал новый отдел необходима корретировка по смене почты, веб сайта, логотипа.
- Фирменный стиль3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходим перевод сайта с английского на русский язык. http://universalstudy.co.uk/ Просим указать стоимост и сроки исполнения заказа.Переводы31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание текстов для ряда целей: 1 – сайт вновь создаваемый 2 – сайт существующий, обновление информации 3 – письма для рассылки. Комп.предложения, информационные письма, пресс релизы. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Добрый день.Необходимо сверстать главную страницу сайта качественно + внутренние порядка 12 страниц - однотипные. Необходима будеть некотрая доработка в дизайне ( корректировка текста на главной, заполнение слайдера иллюстрациями) Подробную информацию ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание рисунков для слайдера и внутренних страниц сайта.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
необходима подборка, обработка фотографий для сайта, также рисунки.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт12 лет назад
необходимо создание текста ( русский язык) - для сайта. Тематика :деловые услуги на территории Греции, Кипра, других европейских стран. Развитие бизнеса, маркетинговые услуги.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создание внутренних страниц сайта. Информация предоставится по запросу.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходим перевод текста на англ.язык. Тематика : корпоративные услуги. Текст в приложении.Переводы27 заявокЗакрыт12 лет назад