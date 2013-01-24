Рерайтинг 3-х текстов

КопирайтингЗакрыт28 заявок362 просмотра
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Доброго дня суток!

Нужен рерайтинг 3-х - 5-ти текстов каждый по 2000-3000 символов.

Сроки 2-3 дня максимим.

Оплата предпочтительна через ПайПел или moneybookers. Возможны и андекс деньги, но не предпочтительно.

11 лет назад
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Роман 
43 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
год назад
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