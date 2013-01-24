Журналист (программное обеспечение)

необходимо создание текста ( русский язык) - для сайта. Тематика :деловые услуги на территории Греции, Кипра, других европейских стран. Развитие бизнеса, маркетинговые услуги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для пользователей со знанием украинского языка
Модель работы и тестового задания:
1. Определить популярные программы в определенной категории (например веб-браузеры);
2. Создать таблицу сравнений по определенной категории;
3. Выбрать 4-7 ключевых характеристик;
4. Написать короткую статью на 4-5 предложений по выбранным сравнениям.
Об работе:
1. Более аналитическая чем письменная;
2. Долгосрочная: программного обеспечение более 1000 единиц.
Оплачиваемое тестовое задание (пример в файле):
1. По заданой категории найти 5-7 программ;
2. Создать таблицу сравнений и по таблице написать описания;
3. За качественное исполнение - премия.
Оплата: карта Приватбанка или Webmoney
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня суток! Нужен рерайтинг 3-х - 5-ти текстов каждый по 2000-3000 символов. Сроки 2-3 дня максимим. Оплата предпочтительна через ПайПел или moneybookers. Возможны и андекс деньги, но не предпочтительно.Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, для сайта favorit38.ru на главную страничку нужно написать рекламную статью, заточенную под seo. Жду ваших предложений. С уважением, Анатолий.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо скрытое продвижение отеля на сайтах-каталогах об отелях и других видах информации. Интересно добавление отеля в различные справочники. Нужен любой метод продвижения отеля онлайн. Готовы оговорить с этим человеком условия сотрудничества на постоянной основе (например, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Интересует постоянное сотрудничество в сфере написания контента Готовы дать объем работы по цене до 70 руб за 1 т символов.Копирайтинг79 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Написать текст для двухстороннего флаера. Тема: предоставление услуг по проектированию и монтажу инженерных сетей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер/рерайтер писать новости для авто-сайта объемом 800-1500 символов. В среднем 1000. Плачу 50р за статью. По началу нагрузка будет 3 статьи в неделю. Потом возможно увеличение и добавление новых порталов. Ваши предложения пишите только в проект.Копирайтинг38 заявокЗакрыт11 лет назад