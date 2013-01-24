Журналист (программное обеспечение)

$50
КопирайтингЗавершен5 заявок270 просмотров
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Для пользователей со знанием украинского языка

Модель работы и тестового задания:

1. Определить популярные программы в определенной категории (например веб-браузеры);

2. Создать таблицу сравнений по определенной категории;

3. Выбрать 4-7 ключевых характеристик;

4. Написать короткую статью на 4-5 предложений по выбранным сравнениям.

Об работе:

1. Более аналитическая чем письменная;

2. Долгосрочная: программного обеспечение более 1000 единиц.

Оплачиваемое тестовое задание (пример в файле):

1. По заданой категории найти 5-7 программ;

2. Создать таблицу сравнений и по таблице написать описания;

3. За качественное исполнение - премия.

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11 лет назад
Vessoft
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
volotyr
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
16 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
Робота виконана гарно, також виконана робота по перекладу англійською і російською. Буду продовжувати співробітництво.
Спасибо за сотрудничество. Только наилучшие впечатления :)
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