Vessoft

Владимир Vessoft

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Журналист (программное обеспечение)

    $50

    Для пользователей со знанием украинского языка Модель работы и тестового задания: 1. Определить популярные программы в определенной категории (например веб-браузеры); 2. Создать таблицу сравнений по определенной категории; 3. Выбрать ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Контент для сайта программного обеспечения
HTML
Только положительные эмоции от сотрудничества. Проект был объемным, ушло много времени на выполнение, но, признаюсь, было очень интересно работать над ним. Буду рада дальнейшему сотрудничеству с Владимиром. Рекомендую как отличного заказчика!
Робота зроблена якісно, буду продовжувати співробітництво
Ответный отзыв
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Журналист (программное обеспечение)
Спасибо за сотрудничество. Только наилучшие впечатления :)
Робота виконана гарно, також виконана робота по перекладу англійською і російською. Буду продовжувати співробітництво.
Ответный отзыв