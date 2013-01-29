$250
Создать описания 30 программных обеспечений, за примером http://www.weblancer.net/vacancies/473326.html. Также перевести на английский и русский.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Создать описания 30 программных обеспечений, за примером http://www.weblancer.net/vacancies/473326.html. Также перевести на английский и русский.
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