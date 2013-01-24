Для пользователей со знанием украинского языка Модель работы и тестового задания: 1. Определить популярные программы в определенной категории (например веб-браузеры); 2. Создать таблицу сравнений по определенной категории; 3. Выбрать 4-7 ключевых характеристик; 4. Написать короткую статью на 4-5 предложений по ...
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Здравствуйте,
Для постоянной удаленной работы американской компании-партнеру требуется Контент-райтер/Копирайтер с хорошим знанием английского языка.
Вы должны будете писать оригинальные статьи, блоги, пресс-релизы, рекламные тексты на грамотном современном английском языке. Оплата почасовая (не за к-во знаков), соответственно необходимо работать полный 8-ми часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Рабочий график гибкий. Оплата – до 500 долл США/месяц. Вопросы задаем в личку.
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