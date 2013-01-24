Вопросы для викторины

Требуется девушка-копирайтер с хорошим воображением и умением задавать много вопросов с ответом Да и Нет.

Примеры вопросов:

Смог бы Максим уехать в отпуск без своей половинки?

Как думаешь, Настя любит кого-нибудь?

Обязательно, чтобы вариант ответа был Да или Нет!

Более подробное задание в личку и уже написано около 200 вопросов, повторы не нужны, но можно некоторые перефразировать.

Объем 500 вопросов для начала.