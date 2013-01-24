Вопросы для викторины

Для пользователей со знанием украинского языка Модель работы и тестового задания: 1. Определить популярные программы в определенной категории (например веб-браузеры); 2. Создать таблицу сравнений по определенной категории; 3. Выбрать 4-7 ключевых характеристик; 4. Написать короткую статью на 4-5 предложений по ...
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Требуется девушка-копирайтер с хорошим воображением и умением задавать много вопросов с ответом Да и Нет.
Примеры вопросов:
Смог бы Максим уехать в отпуск без своей половинки?
Как думаешь, Настя любит кого-нибудь?
Обязательно, чтобы вариант ответа был Да или Нет!
Более подробное задание в личку и уже написано около 200 вопросов, повторы не нужны, но можно некоторые перефразировать.
Объем 500 вопросов для начала.
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