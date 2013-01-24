Вопросы для викторины

$50
КопирайтингЗакрыт20 заявок282 просмотра
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Требуется девушка-копирайтер с хорошим воображением и умением задавать много вопросов с ответом Да и Нет.

Примеры вопросов:

Смог бы Максим уехать в отпуск без своей половинки?

Как думаешь, Настя любит кого-нибудь?

Обязательно, чтобы вариант ответа был Да или Нет!

Более подробное задание в личку и уже написано около 200 вопросов, повторы не нужны, но можно некоторые перефразировать.

Объем 500 вопросов для начала.

11 лет назад
hacai2013
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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