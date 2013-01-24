Требуется рерайтер

Требуется девушка-копирайтер с хорошим воображением и умением задавать много вопросов с ответом Да и Нет. Примеры вопросов: Смог бы Максим уехать в отпуск без своей половинки? Как думаешь, Настя любит кого-нибудь? Обязательно, чтобы вариант ответа был Да или Нет! Более ...