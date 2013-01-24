Контент (копирайт, рерайт)

Необходим контент-менеджер с навыками копирайта и рерайта на большой объем работ в нескольких интернет-проектов (однотипных).

Требования:

написание уникальных текстов с учетом ключевым слов

редактирование, размещение текстовой информации и фото, работа с админ панелью сайтов по добавлению контента

регулярная отчетность о проделанной работе

Сдача объема работ в срок, ответственность, пунктуальность. Опыт написания уникального контента, работы в данной сфере.

Рассматриваем как и сотрудника в офисе, так и удаленного сотрудника на длительный период (согласно объема работ).

Просьба высылать Ваши предложения и пожелания по оплате, с примерами работ и описанием практического опыта в сфере копирайтинга, рерайтинга, написания SEO-текстов, работы с контентом.