Статьи по недвижимости

Здравствуйте, Для постоянной удаленной работы американской компании-партнеру требуется Контент-райтер/Копирайтер с хорошим знанием английского языка. Вы должны будете писать оригинальные статьи, блоги, пресс-релизы, рекламные тексты на грамотном современном английском языке. Оплата почасовая (не за к-во знаков), соответственно необходимо ...
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Написать около 10 сео статей по недвижимости
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