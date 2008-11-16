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Портфолио
- Варианты собственного логотипа196 просмотров
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
15 лет назад
Отлично! Приятный в общении и професионал в своем деле! Сделал за 15 минут. У меня нет слов, все супер!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко объяснил задачу, прислал все необходимые для работы материалы. Буду и дальше сотрудничать.
$30
10 баллов
15 лет назад
Великолепное исполнение. Очень понятливый дизайнер. Готов и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Рекомендую
$5
10 баллов
15 лет назад
Верстка сделана кроссбраузерно так как я и хотел. Доволен работой.
Ответный отзыв
Рекомендую