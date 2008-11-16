P_i_L_o_T

Виктор Головко P_i_L_o_T

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
oleksiychuk
Владимир 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
15 лет назад
Изменить надпись во флеше.
Отлично! Приятный в общении и професионал в своем деле! Сделал за 15 минут. У меня нет слов, все супер!
Отличный заказчик, четко объяснил задачу, прислал все необходимые для работы материалы. Буду и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
ciklop
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
$30
10 баллов
15 лет назад
Создать логотип.
Великолепное исполнение. Очень понятливый дизайнер. Готов и дальше сотрудничать.
Рекомендую
Ответный отзыв
acviel
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Кроссбраузерная верстка
Верстка сделана кроссбраузерно так как я и хотел. Доволен работой.
Рекомендую
Ответный отзыв