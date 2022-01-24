Необходима доработка и реализация функционала на CMS Prestashop для ин

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка598 просмотров
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Необходима доработка и реализация функционала на CMS Prestashop для интернет-магазина зарубежного рынка.

- Преобразование карточек товара

- Настройка функционала оплаты и сервисов для интернет-магазина в CMS

- Работы по фронтэнду

Стэк технологий:

PHP, MySQl, HTML/CSS/JS, а также навыки работы с шаблонизатором Smarty

Также возможен опыт работы с другими CMS

Prestashop
2 года назад
Udevelopment
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад