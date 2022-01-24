Нужно сделать сайт на джумла

$1
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки523 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать сайт на джумла

с фотообоями

2 года назад
Hellerbrauns
61 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Разработка бекенда на October CMS

    $1500

    Здравствуйте. Ищу фрилансера, php-разработчик с опытом от 2 лет. Предстоит взять на себя обязанности по разработке и поддержке проекта - не сложное веб приложение. Можно удаленно, но желательно из МО или Москва. Желательно с кейсами интернет-магазинов. Работа ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки по интернет-магазину Битрикс

    Приветствую. Нужно сделать правки для интернет-магазина на Битриксе. Нужен человек с опытом работы на Битриксе ТЗ https://docs.google.com/document/d/1AFKbu_cASVgRxJh3Ir4lWUZeT_rhS9qXh22zsGcejTo/edit?usp=sharing + будут еще задачи добавляться. Прошу написать стоимость ТЗ, сроки и контакты.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание сайта на Opencart

    Есть шаблон сайта на основе которого необходимо создать сайт, интернет магазин. Дизайн есть в фигме. [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsaoEyMYLmImJQ1wRd5IcT6OhSwAUtjusb2h2dcrl5g/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsaoEyMYLmImJQ1wRd5IcT6OhSwAUtjusb2h2dcrl5g/edit?usp=sharing[/url]. Пишите цену и сроки. Без опыта просьба не беспокоить

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интернет-магазин на Wordpress (Не сложный)

    Добрый день, нужно сделать два интернет-магазина на wordpress без сложного функционала Нужно: Категории (разные футболки / штаны  и тд) Оплата товара Ну и разные стандартные вещи Категория: Одежда Мне для двух клиентов нужны сайты Дизайн создавать не нужно Можно использовать какой-нибудь шаблон Пишите если ...

    WordPress
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интернет магазин на Битриксе

    заказ. сделать интернет магазин на готовом шаблоне Битрикс. http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/intec.food/#tab-rating-link ====== + мобильное приложение. также расмотрю ваши варианты с доработками шаблона.

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Репликация БД

    Имеются два физически разных БД (MySQL и Oracle): с одной стороны интернет-магазин, с другой - предприятие, осуществляющее услуги. Требуется наполнение БД предприятии сразу после покупки в интернет магазине услуги. CMS сайта интернет магазина - wordpress Прошу желающим заняться ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать интернет магазин

    Необходимо сделать интернет магазин нашей ярмарки (мобильная и десктопная версия) (продукты питания), это примерно 200 наименований товара. Необходима полная настройка и подключение карточной платформы для онлайн оплаты заказов.  Сразу присылайте портфолио !!!

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    2 года назад