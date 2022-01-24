Здравствуйте. Ищу фрилансера, php-разработчик с опытом от 2 лет. Предстоит взять на себя обязанности по разработке и поддержке проекта - не сложное веб приложение. Можно удаленно, но желательно из МО или Москва. Желательно с кейсами интернет-магазинов. Работа ...
Доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядч
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайте
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