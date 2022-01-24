Доработка по наполнению Opencart

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Здравствуйте!
В интернет-магазине на Opencart 2.3 добавляются товары через CSV, но есть 2 отдельные вкладки с сертификатами и документацией, которые не
загружаются через модуль импорта CSV.
Товары заполняются через модуль CSV Pro Import/Export, но там нет возможности загружать данные для сертификатов и документации.
Нужно доработать модуль по загрузке CSV файлов или сделать отдельный модуль или единоразово заполнить дополнительные поля для
товаров.
Пример карточки нашей товара: https://smartcontrols.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=382
Для загрузок нужно чтобы из CSV добавлялось название файла и ссылка для скачивания, для сертификатов (название и путь к
изображению).
В админке при редактировании товара это выглядит так:
В самом прайсе из которого загружаем данные эти файлы выглядят так:
Возможно ли реализовать такую задачу и сколько это будет стоить?
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