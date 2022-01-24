Доработка по наполнению Opencart

Здравствуйте!

В интернет-магазине на Opencart 2.3 добавляются товары через CSV, но есть 2 отдельные вкладки с сертификатами и документацией, которые не

загружаются через модуль импорта CSV.

Товары заполняются через модуль CSV Pro Import/Export, но там нет возможности загружать данные для сертификатов и документации.

Нужно доработать модуль по загрузке CSV файлов или сделать отдельный модуль или единоразово заполнить дополнительные поля для

товаров.

Пример карточки нашей товара: https://smartcontrols.ru/shop/index.php?route=product/product&product_id=382

Для загрузок нужно чтобы из CSV добавлялось название файла и ссылка для скачивания, для сертификатов (название и путь к

изображению).

В админке при редактировании товара это выглядит так:

http://prntscr.com/26iozmn

http://prntscr.com/26ip0ak

В самом прайсе из которого загружаем данные эти файлы выглядят так:

http://prntscr.com/26ip2ev

Возможно ли реализовать такую задачу и сколько это будет стоить?