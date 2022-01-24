Исправить ошибки на сайте

$5
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На сайте перестали отображаться иконки с надписями "Нет в наличии", вернее они отображаются избирательно. Нужно найти в чем причина и исправить. Сайт на Вордпрессе

2 года назад
Eldvorchuk
Элина 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад