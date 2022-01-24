Исправить ошибки на сайте

Здравствуйте! В интернет-магазине на Opencart 2.3 добавляются товары через CSV, но есть 2 отдельные вкладки с сертификатами и документацией, которые не загружаются через модуль импорта CSV. Товары заполняются через модуль CSV Pro Import/Export, но там ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте перестали отображаться иконки с надписями "Нет в наличии", вернее они отображаются избирательно. Нужно найти в чем причина и исправить. Сайт на Вордпрессе
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходима доработка и реализация функционала на CMS Prestashop для интернет-магазина зарубежного рынка. - Преобразование карточек товара - Настройка функционала оплаты и сервисов для интернет-магазина в CMS - Работы по фронтэнду Стэк технологий: PHP, MySQl, HTML/CSS/JS, а также навыки работы с ...Закрыт2 года назад
Перенести интернет магазин с категориями, товарами, настроить фильтр с посадочными страницами настроить нормальную форму заказа, корзину и личный кабинет пользователя а так же первичную сео оптимизацию и главное чтоб не было дублейИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
На сайте перестали отображаться иконки с надписями "Нет в наличии", вернее они отображаются избирательно. Нужно найти в чем причина и исправить. Сайт на ВордпрессеИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
https://poreover.check-project.ru доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайтеЗакрыт2 года назад
доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайте https://poreover.check-project.ruЗакрыт2 года назад
- $1
Нужно сделать сайт на джумла с фотообоямиИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую. Нужно сделать правки для интернет-магазина на Битриксе. Нужен человек с опытом работы на Битриксе ТЗ https://docs.google.com/document/d/1AFKbu_cASVgRxJh3Ir4lWUZeT_rhS9qXh22zsGcejTo/edit?usp=sharing + будут еще задачи добавляться. Прошу написать стоимость ТЗ, сроки и контакты.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть шаблон сайта на основе которого необходимо создать сайт, интернет магазин. Дизайн есть в фигме. [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsaoEyMYLmImJQ1wRd5IcT6OhSwAUtjusb2h2dcrl5g/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GsaoEyMYLmImJQ1wRd5IcT6OhSwAUtjusb2h2dcrl5g/edit?usp=sharing[/url]. Пишите цену и сроки. Без опыта просьба не беспокоитьИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужно сделать два интернет-магазина на wordpress без сложного функционала Нужно: Категории (разные футболки / штаны и тд) Оплата товара Ну и разные стандартные вещи Категория: Одежда Мне для двух клиентов нужны сайты Дизайн создавать не нужно Можно использовать какой-нибудь шаблон Пишите если ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт2 года назад