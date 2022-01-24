Интеграция интернет-магазина wordpress с поставщиком ASWO

Есть интернет-магазин на wordpress. Необходимо сделать интеграцию с поставщиком ASWO для поиска по их каталогу

Есть подробная документация от самого поставщика https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php

И есть готовая интеграция для opencart. Ее можно использовать как основу