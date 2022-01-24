Нужно установить API Conversions

Есть интернет-магазин на wordpress. Необходимо сделать интеграцию с поставщиком ASWO для поиска по их каталогу Есть подробная документация от самого поставщика [url=https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php]https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php[/url] И есть готовая интеграция для opencart. Ее можно использовать как основу